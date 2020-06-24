KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor.

Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz.



BOĞA: HAREKETLİ sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.

Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz.



İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanızı sağlayacak.



ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz dursanız da, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.

Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.



BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol etmelisiniz. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



AKREP: BUGÜN, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



YAY: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.

İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



KOVA: KONUŞMALARINIZLA dikkat çekeceksiniz.

Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.