KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepki alabilir.
İKİZLER: ÖZGÜRLÜK sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.
Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.
YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır.
Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.
ASLAN: DOĞAL olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.
BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.
TERAZİ: AİLENİZLE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.
Bugün, eğlenceli ve yenilikçisiniz, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.
AKREP: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.
YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.
OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruyacaksınız.
KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlara karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince beklemeyi bilmelisiniz.
BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, yaşlıların fikirlerinden etkileneceksiniz.