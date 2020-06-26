KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.

Sistemli olmanız tepki alabilir.



İKİZLER: ÖZGÜRLÜK sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.

Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.



YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır.

Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.



ASLAN: DOĞAL olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



TERAZİ: AİLENİZLE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.

Bugün, eğlenceli ve yenilikçisiniz, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.



AKREP: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.



YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.



OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruyacaksınız.



KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlara karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince beklemeyi bilmelisiniz.



BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, yaşlıların fikirlerinden etkileneceksiniz.