KOÇ: BUGÜN, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelebilir. Telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.



BOĞA: KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.

Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atakta.



İKİZLER: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz.

Olayları yargılamak yerine, temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.



ASLAN: ARTIK yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız.

Özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.



BAŞAK: YAPTIĞINIZ her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.



TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız.

Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.



AKREP: ALGILAMA yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamayın. Düşündükleriniz gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.



YAY: HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.

Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar değişim gerektirebilir.



OĞLAK: HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.



KOVA: KAZANÇLARINIZ konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.



BALIK: MADDESEL konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.

Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.