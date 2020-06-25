KOÇ: BUGÜN, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelebilir. Telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.
BOĞA: KAFANIZDA planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.
Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atakta.
İKİZLER: DURGUNLUKTAN nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
YENGEÇ: BUGÜN, hümanist duygular içindesiniz.
Olayları yargılamak yerine, temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.
ASLAN: ARTIK yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız.
Özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
BAŞAK: YAPTIĞINIZ her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.
TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız.
Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.
AKREP: ALGILAMA yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamayın. Düşündükleriniz gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.
YAY: HAK ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.
Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar değişim gerektirebilir.
OĞLAK: HIRSLI yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.
KOVA: KAZANÇLARINIZ konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
BALIK: MADDESEL konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.
Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.