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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.06.2020, 00:00

KOÇ: İNATÇI ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.

BOĞA: İYİ niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Moralinizi bozan her şeyden kolay etkileniyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında, derin bir anlayış geliştiriyorsunuz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökebileceğinizi gösteriyor ve çevrenizde örnek olmak istiyorsunuz. Şartlandığınız kurallarınızdan vazgeçip daha özgürce davranabilirsiniz.

ASLAN: ARKADAŞLARINIZA baskıcı davranmadığınız için, size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay'ın konumu, çevresel ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor.

BAŞAK: ZİHİNSEL aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında, çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız.

TERAZİ: DUYGULARINIZDA hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir.
Çılgınlıklar söz konusu. Aklınıza gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: BUGÜN işinizle ilgili güçlü bir motivasyon desteğine ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gün.

YAY: İÇSEL güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Yapıcısınız ve çevrenizdeki kişilere müdahale etmek istemiyorsunuz.
Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin.

OĞLAK: RUHSAL anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, Venüs ve Ay'ın bulunduğu konum, kişisel kazançlarınızı genişletmek için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyor

KOVA: ROMANTİK yönleriniz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz.
Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir.

BALIK: İDEALLERİNİZİ yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz.
Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve özel davranışlar sergileyeceksiniz.

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