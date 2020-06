KOÇ: İNATÇI ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.



BOĞA: İYİ niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Moralinizi bozan her şeyden kolay etkileniyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.



İKİZLER: BUGÜN, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında, derin bir anlayış geliştiriyorsunuz.



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökebileceğinizi gösteriyor ve çevrenizde örnek olmak istiyorsunuz. Şartlandığınız kurallarınızdan vazgeçip daha özgürce davranabilirsiniz.



ASLAN: ARKADAŞLARINIZA baskıcı davranmadığınız için, size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay'ın konumu, çevresel ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor.



BAŞAK: ZİHİNSEL aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında, çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız.



TERAZİ: DUYGULARINIZDA hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir.

Çılgınlıklar söz konusu. Aklınıza gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: BUGÜN işinizle ilgili güçlü bir motivasyon desteğine ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gün.



YAY: İÇSEL güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Yapıcısınız ve çevrenizdeki kişilere müdahale etmek istemiyorsunuz.

Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin.



OĞLAK: RUHSAL anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, Venüs ve Ay'ın bulunduğu konum, kişisel kazançlarınızı genişletmek için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyor



KOVA: ROMANTİK yönleriniz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz.

Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir.



BALIK: İDEALLERİNİZİ yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz.

Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve özel davranışlar sergileyeceksiniz.