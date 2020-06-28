KOÇ: Sezgilerimizi istediğimiz alanda kullanabileceğimizi çevremize ispat etmeliyiz. Bugün iletişim konusunda hızlı hareket ediyor olmanız, gününüzü iyi kurgulamanıza neden olacak. İstekler artıyor.



BOĞA: Yaşamı olduğu gibi kabullenen, oyunu kurallarına göre oynayan kişilerdensiniz. Zarif kişiliğiniz altında, güçlü bir karakter yatıyor. Bugün sizin için değerli dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.



İKİZLER: Duygularınızı mantığınızla birleştirmede başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin, aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal.



BUGÜN: Bugün ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel bireyselliğinizi ortaya koyacaksınız.



ASLAN: Aşkta duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Çevrenizde ilginç ve özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanlar için, daha ilginç bir gün. Sosyal etkinlikleriniz güçlü.



BAŞAK: Oldukça hareketli bir gün. Duygularınızın doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun talep altında kalacağınız kesin. Girdiğiniz ortamlarda karşı cins etkiniz altında kalacak.



TERAZİ: Kendine değer veren bir kişiliğiniz olmasına rağmen; asıl sahip olduğunuz değerlerde sahiplenici olamıyorsunuz. Bugün karşı karşıya kaldığınız her olay karşısında, iyi bir düşünme yetisine sahipsiniz.



AKREP: Yaşamınızı kuruntular zinciri haline getirmenizde üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf değilsiniz. Aksine yapıştırıcı gibisiniz. Çevrenin sözlerine dikkat.



YAY: Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Tüm çalışmalar için yeterli enerjiye sahipsiniz ama başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden, içsel dengenizde bazı zorlanmalar biraz da sizin hatanız.



OĞLAK: Geçmişin küskünlüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gereken konuları onlarla bir karma yaparak kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün karşılaştığınız her olay sizde gerginlik yaratıyor.



KOVA: Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Dikkat çekici davranma konusunda engel tanımıyorsunuz. Başarınız biraz da soysal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişecek.



BALIK: Duygusal konularda derin kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle paylaştığınız yoğun duygularla zor anlar yaşıyorsunuz. Onun çalışma temposunun yüklü olmasıyla zaman kargaşası yaşıyorsunuz.

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