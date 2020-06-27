KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok olayda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz.

Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.



BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var.

Sezgilerinizi doğru kullanmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.



İKİZLER: KAZANÇLARINIZI arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi yükseltecek.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal becerileriniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



ASLAN: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.

Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.



BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.

Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.



AKREP: SOSYAL hayatınızda canlanma söz konusu.

Çevrenizde çekiciliğinizle olduğu kadar güçlü kişiliğinizle de beğeniliyorsunuz.

Küçük problemleri gözünüzde büyütmeden, anın tadını çıkarmanız gereken bir gün.



YAY: KENDİNİZİ daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalı ve zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

Partnerinizle işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili kararlar alacaksınız.



OĞLAK: YAŞAMINIZI kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.



KOVA: GEÇMİŞE teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel savaşlarınızı bastırmalısınız.



BALIK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranmak size yakışıyor.