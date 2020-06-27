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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.06.2020, 00:00

KOÇ: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok olayda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz.
Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: YARDIMINIZ gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var.
Sezgilerinizi doğru kullanmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: KAZANÇLARINIZI arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi yükseltecek.

YENGEÇ: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal becerileriniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: KİŞİSEL olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.

BAŞAK: TAVİZ vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.
Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.

AKREP: SOSYAL hayatınızda canlanma söz konusu.
Çevrenizde çekiciliğinizle olduğu kadar güçlü kişiliğinizle de beğeniliyorsunuz.
Küçük problemleri gözünüzde büyütmeden, anın tadını çıkarmanız gereken bir gün.

YAY: KENDİNİZİ daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalı ve zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
Partnerinizle işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili kararlar alacaksınız.

OĞLAK: YAŞAMINIZI kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

KOVA: GEÇMİŞE teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var. İçsel savaşlarınızı bastırmalısınız.

BALIK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranmak size yakışıyor.

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