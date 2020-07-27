KOÇ: MESLEKİ konuların öne çıkmasıyla ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma planlarınız size başarı getirecek.
BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Onlara yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.
İKİZLER: BUGÜN kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.
Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.
YENGEÇ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işiniz çok kolaylaşacak.
ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız karışabilir.
İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz.
Bugün düşüncelerinizle ilgili konuşmayın.
Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.
BAŞAK: DERİN ve keskin görüşler içindesiniz.
Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.
TERAZİ: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.
İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil.
Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.
AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyonlar olabilir.
YAY: ARTAN arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek.
OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.
Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var.
KOVA: SİZ duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.
BALIK: BUGÜN düşüncelerinizde bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüze karşı çaresiz kalıyor.