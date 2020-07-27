KOÇ: MESLEKİ konuların öne çıkmasıyla ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma planlarınız size başarı getirecek.



BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Onlara yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.



İKİZLER: BUGÜN kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.

Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.



YENGEÇ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işiniz çok kolaylaşacak.



ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız karışabilir.

İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz.

Bugün düşüncelerinizle ilgili konuşmayın.

Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.



BAŞAK: DERİN ve keskin görüşler içindesiniz.

Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.



TERAZİ: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.

İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil.

Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.



AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyonlar olabilir.



YAY: ARTAN arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek.



OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.

Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var.



KOVA: SİZ duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.



BALIK: BUGÜN düşüncelerinizde bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüze karşı çaresiz kalıyor.