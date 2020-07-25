KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz.

Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.



YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.

Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.



ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz.

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanız ve onların desteğini almanızın olumlu yansımalarını yaşıyorsunuz.



TERAZİ: İŞİNİZDE yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız.

Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanmada sizi kısıtlayacaktır. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz.

Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: AŞKA her zaman çok önem veren bir kişi olarak, aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.

Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olmak sizi huzursuz kılıyor.



KOVA: SORUNLARINIZIN kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.



BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.