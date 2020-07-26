KOÇ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Sorunları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.



BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.



İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.

Bugün kendinizi ispat etme konusunda kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyon alın.



YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işlerinizi çok kolay sonuçlanacak.



ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir.

İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizi ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.



BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz.

Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.



TERAZİ: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.



AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.



OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.



KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.



BALIK: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve bu durum karşısında çaresiz kalıyorlar.