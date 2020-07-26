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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.07.2020, 00:00

KOÇ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Sorunları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.
Bugün kendinizi ispat etme konusunda kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyon alın.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işlerinizi çok kolay sonuçlanacak.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir.
İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizi ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz.
Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.

TERAZİ: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.

AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.

BALIK: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve bu durum karşısında çaresiz kalıyorlar.

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