KOÇ: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.

Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.



BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmeniz gerekiyor.



İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalıklara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.



YENGEÇ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz.

Doğru kararlar almak sizin elinizde.

İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.



ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



BAŞAK: BEKLEDİĞİNİZ duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.



TERAZİ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermiyorsunuz.



AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.

Kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İş çabalarınız göz dolduracak ve paranız artacaktır.

Maddi konularda detaylara dikkat edin.



YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize dikkat edin. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesaretlisiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar var.



OĞLAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı ve aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.



KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.



BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içindesiniz. İmkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor.

Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.