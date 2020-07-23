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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.07.2020, 00:00

KOÇ: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.
Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmeniz gerekiyor.

İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalıklara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.

YENGEÇ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz.
Doğru kararlar almak sizin elinizde.
İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: BEKLEDİĞİNİZ duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermiyorsunuz.

AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.
Kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İş çabalarınız göz dolduracak ve paranız artacaktır.
Maddi konularda detaylara dikkat edin.

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize dikkat edin. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesaretlisiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar var.

OĞLAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı ve aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içindesiniz. İmkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor.
Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

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