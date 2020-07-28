KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.
BOĞA: Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.
YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamaya çalışıyorsunuz.
Kafanızdan birçok delilik geçiyor.
Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.
ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. İkna etme konusunda başarılısınız.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu olacaksınız.
Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz.
Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz..
Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.
Özgürlük duygunuz yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.
Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.