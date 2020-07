KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.



BOĞA: Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.



YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamaya çalışıyorsunuz.

Kafanızdan birçok delilik geçiyor.

Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. İkna etme konusunda başarılısınız.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.



TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu olacaksınız.

Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz.

Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.



AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.



YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz..

Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.

Özgürlük duygunuz yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.

Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.