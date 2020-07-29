KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.
Girişimci yapınız sayesinde kötü koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.
BOĞA: SORUMLULUKLARINIZ konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamakta sorun yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgileriniz güçlenebilir.
İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi götürmelisiniz.
Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz sizi yavaşlatacaktır.
YENGEÇ: DUYGULARNIZ ve istekleriniz değişiyor.
Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.
ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.
BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz.
TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.
AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili bir sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.
Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.
YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.
OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışmalar karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.
KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla.
Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.
BALIK: YENİ bir çalışma alanına yönelebilirsiniz.
Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.
Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.