KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.

Girişimci yapınız sayesinde kötü koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.



BOĞA: SORUMLULUKLARINIZ konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamakta sorun yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgileriniz güçlenebilir.



İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi götürmelisiniz.

Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz sizi yavaşlatacaktır.



YENGEÇ: DUYGULARNIZ ve istekleriniz değişiyor.

Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.



ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.



BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz.



TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.



AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili bir sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.

Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.



YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.



OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışmalar karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.



KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla.

Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.



BALIK: YENİ bir çalışma alanına yönelebilirsiniz.

Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.

Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.