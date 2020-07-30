KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyacınız var. Fikirleriniz sürekli değişiyor.



BOĞA: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenerek zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları biraz akışına bırakmalısınız.



İKİZLER: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinizin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.



YENGEÇ: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.

Başlatacağınız işlerin avantajlarını iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olun.



ASLAN: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.



BAŞAK: Bugün daha aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.



TERAZİ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.



AKREP: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var.

Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.

Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.



YAY: Enerjiniz yüksek. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili kullanacaksınız.

Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.



OĞLAK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



KOVA: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Sizi aşan konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir.

Maddi konularla ilgili bazı gizlilik durumları söz konusu olabilir.



BALIK: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.