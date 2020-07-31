KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.



BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.



İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ya da aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.



YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz olacak. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün özellikle farklı düşünüyor ve hareket ediyorsunuz.



TERAZİ: Kişiliğinizi ön plana çıkaracak işleri hiç denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi toparlamalısınız.



AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.



YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönemdesiniz. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız



OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Bu sıralar duygusal talepleriniz oldukça yüksek.



KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. Bugünlerde iş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.



BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.

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