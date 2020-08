Sünnet düğünleri Türk örf ve adetlerinin vazgeçilmez bir kutlama şeklidir.

Erkek çocuk ve ebeveynleri açısından özel bir anlam taşımakta ve yapılan törenle bayram havası içerisinde katılımcılar için özel bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Erkek çocuklarının bazen korkulu rüyası bazen de erkeklik gururu olarak algılansa da; işlem gerçekleştirildikten sonra kirvenin sözleri ile son bulur " Oldu da bitti maşallah"



BİZE NE OLUYOR?

Konuyu hemen son günlerin ve hepimizin korkulu rüyası olan koronaya getirmek istiyorum.

Sanki toptan sünnet olduk ve bitti gitti durumundayız. Her şey buhar oldu ve biz hiç böyle bir şey yaşamadık modunda 'vur patlasın çal oynasın' konumuna hızla geçtik. Dünya salgın hastalıkların pençesinde kıvranıyor.

Milyonlarca insan korona virüs salgınına yakalandı, yüz binlercesi hayatını kaybetti. Milyonlarca insan tedavi görmeye devam ederken, milyarlarca insan ise tehdit altında yaşıyor.

Tüm dünya korona virüse karşı ortak cephede savaşı sürdürürken, tıp çaresizlik içindeyken bize ne oluyor sorusuna takılıyoruz ister istemez.



MASKE AKSESUAR OLDU

Nisan ayı yazılarımda uzun uzun bahsetmiştim. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağız. Virüs dünyanın kanına girdi artık.

Tamamen yok olması yılları alacak. Öyle bir iki yılda bitecek bir durum değil. İnsanlığın ders alması gerekiyorken sanki hiçbir şey olmamış gibi kendilerini sokaklara attılar. Hem de normalin üstünde bir hareketlenme var.

Tatil beldeleri karnaval havasında. Sosyal mesafe sıfır. Maskeler kollara takılan aksesuar haline geldi. Toplu taşıma araçları her zamankinden çok daha tıklım tıklım. Açık hava konserleri seri halde başladı.

Çimenlere uzanan kişiler kısa mesafede nerdeyse kucak kucağa.

Ömründe piknik yapmayan kişiler çayır çimen ortalarda toz duman havada...



OLMADI ARKADAŞLAR

Dünya ekonomisinin ise başka bir boyutu var. İnsanları kapalı ortamlara tıkayarak hayatı durdurmakta kolay bir şey olmasa gerek. Dönmeyen sermayenin zararını nasıl önleyeceğiz korkusu koronanın önüne geçti. Bu virüs yine tekrar ediyorum daha uzun yıllar bizimle yaşamaya kararlı. Dünya istemese de birlikte yaşamanın yolunu bulmak zorunda. Evrensel ve kozmik bir bela olarak hayatımıza girdi ve yerleşti. Veda etmek uzun zaman alacak. Bin yıl geçse insanlık aynı. Cehaleti her zaman bilgiye tercih ettiğimiz müddetçe daha çok facialar yaşanır.

Olmadı arkadaşlar. Sünnetimiz devam ediyor. Korona bitmedi ve Maşallah'lık bir durumumuz da hiç yok. Olsa olsa 'Allah tüm insanlığı korusun' diyebiliriz.



Bol sağlıklı ve korumalı bir hafta diliyorum.