KOÇ: Kendi oğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.

BOĞA: Arkadaşlarınızla ortak bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.



İKİZLER: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde artıyor.



YENGEÇ: Kendinizi odaklamaya yönlendirmelisiniz. Etrafınızdakilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.



ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız.



BAŞAK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek görüyorsunuz.



TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjiniz ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde.



AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.



YAY: İşbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk kaçması, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak.



OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların sorunlarını yüklenseniz de, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Bırakın hayalleriniz sizi yönlendirsin.



KOVA: Bugün arkadaşlarınızı aramak istiyorsunuz. Gücü seviyor ve dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve koşullardaki uyuma dikkat etmelisiniz.



BALIK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın davranın.