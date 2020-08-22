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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.08.2020, 00:00

KOÇ: ÖZEL dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrul-tusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdakilerin size karşı davranışla-rından anlamlar çıkarabilirsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarı-lı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, tak-dir alıyorsunuz. Yapıcı davranışlar sergile-menize rağmen, yorgunsunuz.

İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Duygusal etkilenmeler yaşa-manız mümkün. Yeni tanışacağınız kişiler-le farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Ego-nuzun yüksek olduğu bir gün.

YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaraca-ğınız bu günde, olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz, Seyirci kalmayı başarabi-lir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olaylar istediğiniz gibi seyredecek.

ASLAN: DUYGULARINI açıklamada cesur davranı-yorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullana-bileceğiniz alanları tespit ederek, enerjini-zi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel bu yönde ilerliyorsunuz.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin yaratıcı ve renkli fikirlerinden etkilenmemeniz müm-kün değil. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yolundasınız. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalın.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kur-mayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranın.

AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafe-yi koruma taraftarısınız. Maddi konular-la ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.

YAY: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdikçe, herkesin sorunlarından etkileni-yorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bek-lediği bazı destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların sağlayacağı ola-nakları farkındasınız. Bugün, girişimci yön-lerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılısı-nız. Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

KOVA: BUGÜN, duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluştura-cak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, gücünüzü ortaya koyacak detayları sağla-malı, adımlarınızı sıkı atmalısınız.

BALIK: EVDEKİLERİNİZE her konuda destek veriyor-sunuz. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Güven duygu-larının önemli aşamalara neden olmasıyla, birçok paylaşımınız söz konusu olacak.

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