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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.08.2020, 00:00

KOÇ: SÖZLERİNİZ dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan yaptığınız bu davranış şeklinizi telafi etme de güçlük çekebilirsiniz.
Yaşayacağınız olaylar ailenizi yakınlaştırabilir.
Dar vizyonlar size göre değil.

BOĞA: İŞ çevrenizde geniş bir perspektifle olaylara yaklaşmanıza rağmen, bazı kıskançlıkları engelleyemeyebilirsiniz.
Bazı konularda alçak gönüllü olmayın ve isteklerinizi bir liste halinde sunun.

İKİZLER: DUYGULARINIZ gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz.
İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmeli ve kafanızdaki düşüncelerinizin netlik kazanmasına izin vermelisiniz. Gizli planlar ve dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır.

ASLAN: BU dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken daha aktifsiniz.

TERAZİ: YAŞANTINIZA aniden girecek kişilerle güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız.
Egonuzun yüksek olduğu bu günlerde insanların fikirleri ikinci planda kalacak.
Yardımsever yönünüz ortaya çıkacak.

AKREP: AŞK konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal düşünceler içine girebilirsiniz.

YAY: ÇEVRENİZDEKİLERE olumlu yaklaşarak örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınızı irdeleyin.

OĞLAK: YAŞADIĞINIZ dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranmalısınız.
Huzursuzluğunuzu yenmeli, yalnız kendi sorunlarınız düşünmeye çalışmalısınız.

KOVA: DOĞRU kararlar almak sizin elinizde.
Gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzu genişletecek ve yüksek mevkili kişilerden destek almanız konusunda size değişik fırsatlar hazırlayacak.

BALIK: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize erkenden önlem almalısınız. Maddi konular sizin için her zaman çok önemli.
Bugün güç duyguları sizi gergin yapabilir.

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