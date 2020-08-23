KOÇ: SÖZLERİNİZ dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan yaptığınız bu davranış şeklinizi telafi etme de güçlük çekebilirsiniz.

Yaşayacağınız olaylar ailenizi yakınlaştırabilir.

Dar vizyonlar size göre değil.



BOĞA: İŞ çevrenizde geniş bir perspektifle olaylara yaklaşmanıza rağmen, bazı kıskançlıkları engelleyemeyebilirsiniz.

Bazı konularda alçak gönüllü olmayın ve isteklerinizi bir liste halinde sunun.



İKİZLER: DUYGULARINIZ gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz.

İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.



YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmeli ve kafanızdaki düşüncelerinizin netlik kazanmasına izin vermelisiniz. Gizli planlar ve dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır.



ASLAN: BU dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken daha aktifsiniz.



TERAZİ: YAŞANTINIZA aniden girecek kişilerle güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız.

Egonuzun yüksek olduğu bu günlerde insanların fikirleri ikinci planda kalacak.

Yardımsever yönünüz ortaya çıkacak.



AKREP: AŞK konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal düşünceler içine girebilirsiniz.



YAY: ÇEVRENİZDEKİLERE olumlu yaklaşarak örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınızı irdeleyin.



OĞLAK: YAŞADIĞINIZ dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranmalısınız.

Huzursuzluğunuzu yenmeli, yalnız kendi sorunlarınız düşünmeye çalışmalısınız.



KOVA: DOĞRU kararlar almak sizin elinizde.

Gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzu genişletecek ve yüksek mevkili kişilerden destek almanız konusunda size değişik fırsatlar hazırlayacak.



BALIK: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize erkenden önlem almalısınız. Maddi konular sizin için her zaman çok önemli.

Bugün güç duyguları sizi gergin yapabilir.