  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.08.2020, 00:00

KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz.

BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahipsiniz.

İKİZLER: Mars , çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

YENGEÇ: İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

ASLAN: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalm aya çalışıyorsunuz. Organizasyonlar açılışların gündem kazanmasıyla yaşantınız renk kazanacak.

BAŞAK: Tartışmalardan uzak kalmama sebebiniz, aklınızı doğru kullanarak başkalarına örnek olmak istemeniz. Alçak gönüllü olmayı yeğlerken, gizli üstünlük duygusu ile karşınızdakileri şaşırtıyorsunuz.

TERAZİ: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

AKREP: Maddi olaylar kafanızı meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili konularda odaklanamıyorsunuz. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla aynı paralellikte gelişen olaylara yaklaşımınız güven veriyor.

YAY: Bugün oldukça romantik duygular içindesiniz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınızda bazı hatalar da oluşacaktır. Amacınızı iyi belirlemelisiniz. Kendi gücünüzün fazlasıyla farkındasınız.

OĞLAK: Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

KOVA: Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Arkadaşlarınızla işbirliğini vurgularken, idealist yapınızın arzularınızla çelişki yaratmamasını sağlamalısınız.

BALIK: Yenilikçi davranışları kolay benimseyemiyorsunuz fakat, kendinize şans verip olaylara kısa sürede uyum sağlamaya çalışmalısınız. Düşüncelerinizin onaylanmasıyla hedefleriniz aktiflik kazanacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA