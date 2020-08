KOÇ: BUGÜN güçlü bir mantık içindesiniz.

İşlek ve kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.



BOĞA: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz.

İç sesinize güvenebilirsiniz.



İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.



YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettirebilir.



ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.

İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapabilirsiniz.



BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz.

Kendinize güvenmeyi sürdürün.



TERAZİ: GEREKSİZ alınganlık gösterebilirsiniz.

Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kırıcı konuşmamalısınız.



AKREP: BUGÜN partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



YAY: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Size sunulacak teklifler karşısında bocalayabilirsiniz. Olayları görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için hata kaybını minimuma indirebiliyorsunuz.



OĞLAK: CANLI ve neşelisiniz. Uçuk istekleriniz var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı duyguyla yaklaşıyorsunuz.



KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor.

Olumlu yansımalarla yaşamaktan ve işinize yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.



BALIK: TOPLUMSAL konularda sezgileriniz çok güçlü. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların çoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.