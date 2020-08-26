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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.08.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN güçlü bir mantık içindesiniz.
İşlek ve kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz.
İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.

YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettirebilir.

ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.
İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapabilirsiniz.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz.
Kendinize güvenmeyi sürdürün.

TERAZİ: GEREKSİZ alınganlık gösterebilirsiniz.
Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kırıcı konuşmamalısınız.

AKREP: BUGÜN partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Size sunulacak teklifler karşısında bocalayabilirsiniz. Olayları görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için hata kaybını minimuma indirebiliyorsunuz.

OĞLAK: CANLI ve neşelisiniz. Uçuk istekleriniz var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı duyguyla yaklaşıyorsunuz.

KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor.
Olumlu yansımalarla yaşamaktan ve işinize yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

BALIK: TOPLUMSAL konularda sezgileriniz çok güçlü. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların çoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

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