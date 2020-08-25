KOÇ: YAŞAM savaşı verilen her sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.



BOĞA: ZAMANLA deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.

Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.



İKİZLER: KISA bir zaman diliminde özel bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.

Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ: DOSTLARINIZLA yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.



ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken, olaylara biraz felsefi bakmaya çalışın.

İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.



BAŞAK: SEVDİĞİNİZ kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.



TERAZİ: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birleştirebiliyorsunuz.

İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışın.



AKREP: MADDİ çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz.

Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.



YAY: MADDİ konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bugün değerli olan, yarın gözünüzde değerini yitiriyor.

Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konularda dikkatli olmalısınız.



OĞLAK: DUYGUSAL yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.



KOVA: HİSLERİNİZİ; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşamak yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak.



BALIK: ASIL zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz.

Bu nedenle aşırı tavizkar davranıyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor.