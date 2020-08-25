KOÇ: YAŞAM savaşı verilen her sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.
BOĞA: ZAMANLA deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.
Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.
İKİZLER: KISA bir zaman diliminde özel bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.
Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ: DOSTLARINIZLA yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.
ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken, olaylara biraz felsefi bakmaya çalışın.
İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.
BAŞAK: SEVDİĞİNİZ kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.
TERAZİ: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birleştirebiliyorsunuz.
İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışın.
AKREP: MADDİ çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz.
Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.
YAY: MADDİ konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bugün değerli olan, yarın gözünüzde değerini yitiriyor.
Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konularda dikkatli olmalısınız.
OĞLAK: DUYGUSAL yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.
KOVA: HİSLERİNİZİ; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşamak yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak.
BALIK: ASIL zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz.
Bu nedenle aşırı tavizkar davranıyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor.