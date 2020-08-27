  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.08.2020, 00:00

KOÇ: KENDİNİZİ sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz.
Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.

BOĞA: PARTNERİNİZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. İçinizde kopan fırtınalar, sizi melankolik yapabilir.

İKİZLER: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Enerjinizi partnerinize yansıtarak onun sorunları ile ilgileneceksiniz.

YENGEÇ: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir.
Akşam saatlerinde keyifli anlar geçirebilir, duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

ASLAN: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
Yaratıcı yönleriniz öne çıkacak.

BAŞAK: ÇEVRENİZLE ve yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Onlarla birlikte bazı kişisel iş birlikleri içinde olacaksınız.
Yarım kalan işinizi bitirmelisiniz.

TERAZİ: MADDİ konularda girişimci bir tablo çiziyorsunuz. Sezgilerinizi parasal konularla pekiştireceksiniz. İsteklerinizi yaşama geçirme çabası içindesiniz. Güneş, kazançlarınız konusunda destek veriyor.

AKREP: TAVIRLARINIZDA ve ilişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinizi belirliyor.
Doğru zamanda doğru yerde olmaya özen göstermeli, sağlam adımlar atmalısınız.

YAY: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık var. Bazı mesleki konularda yetersiz hissedebilirsiniz. Seçimlerinizde kararsızlık gösterebilirsiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: GÜÇLÜ yapınızı ortaya çıkaran işlerle gündemdesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız Bu akşam sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz.

KOVA: YAŞAM enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, özellikle mantıklı düşüncelerden çok duygusallığınız ön planda.

BALIK: YOLLARLA ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var. İletişiminizde mükemmel bir performans yüksekliği ve gelişme izlenecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA