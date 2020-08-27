KOÇ: KENDİNİZİ sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz.
Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.
BOĞA: PARTNERİNİZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. İçinizde kopan fırtınalar, sizi melankolik yapabilir.
İKİZLER: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Enerjinizi partnerinize yansıtarak onun sorunları ile ilgileneceksiniz.
YENGEÇ: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir.
Akşam saatlerinde keyifli anlar geçirebilir, duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.
ASLAN: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
Yaratıcı yönleriniz öne çıkacak.
BAŞAK: ÇEVRENİZLE ve yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Onlarla birlikte bazı kişisel iş birlikleri içinde olacaksınız.
Yarım kalan işinizi bitirmelisiniz.
TERAZİ: MADDİ konularda girişimci bir tablo çiziyorsunuz. Sezgilerinizi parasal konularla pekiştireceksiniz. İsteklerinizi yaşama geçirme çabası içindesiniz. Güneş, kazançlarınız konusunda destek veriyor.
AKREP: TAVIRLARINIZDA ve ilişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinizi belirliyor.
Doğru zamanda doğru yerde olmaya özen göstermeli, sağlam adımlar atmalısınız.
YAY: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık var. Bazı mesleki konularda yetersiz hissedebilirsiniz. Seçimlerinizde kararsızlık gösterebilirsiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.
OĞLAK: GÜÇLÜ yapınızı ortaya çıkaran işlerle gündemdesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız Bu akşam sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz.
KOVA: YAŞAM enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, özellikle mantıklı düşüncelerden çok duygusallığınız ön planda.
BALIK: YOLLARLA ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var. İletişiminizde mükemmel bir performans yüksekliği ve gelişme izlenecek.