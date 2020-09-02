KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.
İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği emin olabilirsiniz.
BAŞAK: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmanız gerekiyor. Bazı gecikmeler size olumsuz şekilde yansıyabilir.
TERAZİ: PARTNERİNİZE karşı alıngan ve kırılgan tavırlarınızla bugün ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.
AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.
Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir gün. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.
YAY:ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.
OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızla kibar konuşmalısınız.
KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.
BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Taviz vermek istemediğinizden sorunlar sizin yüzünüzden büyüyecektir.