KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.



BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.



ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.

Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği emin olabilirsiniz.



BAŞAK: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmanız gerekiyor. Bazı gecikmeler size olumsuz şekilde yansıyabilir.



TERAZİ: PARTNERİNİZE karşı alıngan ve kırılgan tavırlarınızla bugün ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.



AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.

Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir gün. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.



YAY:ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.



OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızla kibar konuşmalısınız.



KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.



BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Taviz vermek istemediğinizden sorunlar sizin yüzünüzden büyüyecektir.