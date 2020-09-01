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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.09.2020, 00:00

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: Katıldığınız etkinliklerde karşıt fikirlerle karşılaşabilrisiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve onlara karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.
Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.

YENGEÇ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

TERAZİ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.

AKREP: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanızın sebebi, konulara değişik bir düşünce tarzıyla farklı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

OĞLAK: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.

KOVA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.

BALIK: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

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