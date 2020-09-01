KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.



BOĞA: Katıldığınız etkinliklerde karşıt fikirlerle karşılaşabilrisiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve onlara karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.

Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.



İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.

Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.



YENGEÇ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.



ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.



BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.



TERAZİ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.



AKREP: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.

Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.



YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanızın sebebi, konulara değişik bir düşünce tarzıyla farklı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.



OĞLAK: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.



KOVA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.



BALIK: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.