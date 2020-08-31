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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.08.2020, 00:00

KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.

BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlarken sorun istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz.
Yeni başlangıçlar için gerekli enerjiye sahip olsanız da, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.

YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında değişim söz konusu. İnatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman olaylara çekimser yaklaşıyorsunuz.
Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermelisiniz.

BAŞAK: İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. Yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.

TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız.

AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ilginizi artırıyor ve çevresel koşullarda daha cesaretli davranıyorsunuz.

YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan uzaklaşıyorsunuz.
Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her türlü çalışmada özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Dişlerinizi ihmal etmeyin.

KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenlerin sayısı bir hayli fazla.
Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.

BALIK: Maddi konular, yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler edebilir ve aranızdaki ilişkiyi güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.

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