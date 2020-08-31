KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.



BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlarken sorun istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.



İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz.

Yeni başlangıçlar için gerekli enerjiye sahip olsanız da, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.



YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında değişim söz konusu. İnatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.



ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman olaylara çekimser yaklaşıyorsunuz.

Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermelisiniz.



BAŞAK: İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. Yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.



TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız.



AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ilginizi artırıyor ve çevresel koşullarda daha cesaretli davranıyorsunuz.



YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan uzaklaşıyorsunuz.

Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.



OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her türlü çalışmada özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Dişlerinizi ihmal etmeyin.



KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenlerin sayısı bir hayli fazla.

Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.



BALIK: Maddi konular, yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler edebilir ve aranızdaki ilişkiyi güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.