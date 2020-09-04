KOÇ: KARŞILIKLI duygular çatışacak. Elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza duvar örebilirsiniz.



BOĞA: İLGİLENDİĞİNİZ konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz.

İstenmeyen olaylar gelişebilir.



İKİZLER: PARTNERİNİZLE sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İçinde bulunduğunuz dönemde sabırlı olmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgileriniz ve aklınızla birlikte ilerleyecek.



YENGEÇ: ŞARTLARI değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içindesiniz.

Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü ve hesaplı kullanın.



ASLAN: KENDİNİZLE ilgili konularda sessiz kalmalı, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için çalışmaları ertelemelisiniz.



BAŞAK: ESKİ beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz.

Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor.

Bütçe konusunda dikkatli olmalısınız.



TERAZİ: İŞ arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız.

Dostlarınızla görüşebilir ve geçmiş olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.



AKREP: ELE aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız.



YAY: İMKANSIZLIKLAR içinde kıvranmak yerine, başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli. Eski şartlarınızı korumalısınız.

Çevresel ilişkilerinize duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.



OĞLAK: BUGÜN belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksilikler nedeniyle beklentileriniz gecikebilir.

Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.



KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Siz doğrularınıza inandığınızda her şey daha anlamlı.

Kısa yollarla ilgili yazışmalar olabilir.



BALIK: DERİN düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz.

Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

Olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.