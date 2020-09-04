KOÇ: KARŞILIKLI duygular çatışacak. Elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza duvar örebilirsiniz.
BOĞA: İLGİLENDİĞİNİZ konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz.
İstenmeyen olaylar gelişebilir.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İçinde bulunduğunuz dönemde sabırlı olmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgileriniz ve aklınızla birlikte ilerleyecek.
YENGEÇ: ŞARTLARI değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içindesiniz.
Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü ve hesaplı kullanın.
ASLAN: KENDİNİZLE ilgili konularda sessiz kalmalı, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için çalışmaları ertelemelisiniz.
BAŞAK: ESKİ beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz.
Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalın. Beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor.
Bütçe konusunda dikkatli olmalısınız.
TERAZİ: İŞ arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız.
Dostlarınızla görüşebilir ve geçmiş olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
AKREP: ELE aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemiyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız.
YAY: İMKANSIZLIKLAR içinde kıvranmak yerine, başlattığınız aşkta temkinli davranmak en güzeli. Eski şartlarınızı korumalısınız.
Çevresel ilişkilerinize duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.
OĞLAK: BUGÜN belli bir sistem içinde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda bazı aksilikler nedeniyle beklentileriniz gecikebilir.
Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı.
KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Siz doğrularınıza inandığınızda her şey daha anlamlı.
Kısa yollarla ilgili yazışmalar olabilir.
BALIK: DERİN düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz.
Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.
Olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.