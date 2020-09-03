KOÇ: OLAYLAR karşısında izlenmesi gereken yolda biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.
BOĞA: ANLAMLI ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz.
İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.
İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere önem vereceksiniz. İsteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.
YENGEÇ: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.
Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.
Aşkta bazı konular sorun olabilir.
ASLAN: BUGÜN yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz.
Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmenin bir yolunu bulmalısınız.
BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.
Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.
Aşkta bazı konular sorun olabilir.
TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize oldukça hassas davranabilirsiniz.
AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz.
Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.
YAY: KENDİNİZİ mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçmeniz, motivasyonunuzu artıracak. Geçmişte yaşanan bir olay yeniden gündeme gelebilir.
OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içindesiniz. Projelerinizi yaşama geçirme planı yaparken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.
KOVA: HAYALLERİNİZİ, askıya almanız gerekebilir.
Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.
Artık şikayet etmeyi bırakmalısınız.
BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız.
İlişkide duygudan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız, partnerinizle aranızda saygın bir mesafe oluşturuyor.
Bu durum size daha iyi hissettiriyor.