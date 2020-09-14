KOÇ: Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı arttırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Son günlerde yaşadığınız problemler canınızı sıkıyor.



BOĞA: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun.



İKİZLER: Bugün iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön plana çıkıyor. Rahatladığınızı göreceksiniz.



YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz



ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.



TERAZİ: Birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle, katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz.



AKREP: Hoş ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün. Düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.



YAY: Bugün bir sorgulama içinde olacaksınız ve sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele etmek yerine kesin tavrınızı koymalı ve ödün vermemelisiniz.



OĞLAK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.



KOVA: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. İlgi çekmenize rağmen, karmaşalar yaşıyorsunuz.



BALIK: Karşılıklı ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyeceksiniz.