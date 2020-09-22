KOÇ: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek düşünceler içindesiniz.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz.
Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
İKİZLER: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.
YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz fakat konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor.
Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız.
ASLAN: TAKINTILARINIZIN sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
BAŞAK: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız.
TERAZİ: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.
AKREP: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Geleceğe umutla bakmalısınız.
Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz.
Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.
YAY: YAPACAĞINIZ tüm işlerde araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz.
Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.
OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünseniz de fevri hareketlerinizle bir anda her şeyi değiştirebilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.
KOVA: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Bugün, kalabalıklar canınızı sıkabilir.
BALIK: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz.
Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.