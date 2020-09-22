  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.09.2020, 00:00

KOÇ: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek düşünceler içindesiniz.

BOĞA: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz.
Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

İKİZLER: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz fakat konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor.
Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız.

ASLAN: TAKINTILARINIZIN sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

BAŞAK: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.

AKREP: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Geleceğe umutla bakmalısınız.
Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz.
Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.

YAY: YAPACAĞINIZ tüm işlerde araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz.
Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünseniz de fevri hareketlerinizle bir anda her şeyi değiştirebilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.

KOVA: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Bugün, kalabalıklar canınızı sıkabilir.

BALIK: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz.
Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA