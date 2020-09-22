KOÇ: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek düşünceler içindesiniz.



BOĞA: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz.

Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.



İKİZLER: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.



YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz fakat konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor.

Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız.



ASLAN: TAKINTILARINIZIN sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.



BAŞAK: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız.



TERAZİ: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.



AKREP: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Geleceğe umutla bakmalısınız.

Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz.

Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.



YAY: YAPACAĞINIZ tüm işlerde araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz.

Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.



OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünseniz de fevri hareketlerinizle bir anda her şeyi değiştirebilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.



KOVA: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.

Bugün, kalabalıklar canınızı sıkabilir.



BALIK: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz.

Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz.