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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.09.2020, 00:00

KOÇ: FİNANS evinizle ilgili fırsatları yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yaptığınız planlarınızı herkesten gizli tutun.

BOĞA: BAZI sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek göreceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Egonuzu tatmin etmek için fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılısınız. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konudaki anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: İŞ yerinizden memnun değilseniz değişik teklifleri değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.

YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

KOVA: İŞ arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız.
Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.

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