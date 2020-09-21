KOÇ: FİNANS evinizle ilgili fırsatları yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yaptığınız planlarınızı herkesten gizli tutun.



BOĞA: BAZI sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek göreceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.

Egonuzu tatmin etmek için fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.



YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.



ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.



BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılısınız. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konudaki anlaşmalara imza atacaksınız.



TERAZİ: İŞ yerinizden memnun değilseniz değişik teklifleri değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.



AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.



YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.



KOVA: İŞ arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız.

Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.



BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.