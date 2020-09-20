KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güçbirliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararlarınızı tek başınız veriyorsunuz. Bugün kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.



YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına yol açabilirsiniz. İlişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amacınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğliyorsunuz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi imtiyazlı görmemelisiniz.



BAŞAK: Aklınız maddesel konularda ama sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda başarılı günlerinizden biri. Gözler üzerinizde.



TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: Jüpiter'den destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duygusuyla hareket ettiğinizde başarı yüzdeniz artıyor. Çıtayı yükseltin.



YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçin.



OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar duygusallığınıza müdahale ettiğinde hemen savunmaya geçiyorsunuz.

KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorundasınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.



BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirmede başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.