KOÇ: NEDENSİZ korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, her zman liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz.



BOĞA: AİLEVİ konularda hassas bir yapınız var. Takıntılarınız yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmamalısınız.



İKİZLER: MADDİ konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Güçlü enerjiniz hatalara sebep verebiliyor.



YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün daha anlayışlı olmalısınız.



ASLAN: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun. Çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.



BAŞAK: MADDİ konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Rakip tanımıyorsunuz.



TERAZİ: ÇOK güçlü duygulara sahipsiniz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istiyor olmanız. Bugün gereksiz alınganlık gösterebilir, partnerinizi sebepsizce suçlayabilirsiniz.



AKREP: BAZI kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın güçlü olması, sorunları da yüklenmenize sebep oluyor.



YAY: GÜNEŞ burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. İş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermemelisiniz.



OĞLAK: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı yakaladınız. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız güzel.



KOVA: ENERJİNİZİ sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.



BALIK: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Takıldığınız konuları çözümlemeden bırakmıyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla aranızda yeniden iletişim bağları kurulacak.