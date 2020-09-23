KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardımseverliğinizin ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündemde.
Bugün birçok ortama katılacak ve insanları etkileyeceksiniz.
BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.
Hareketleriniz daha anlamlı olacak.
YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Ruh haliniz değişken. İmajınızla ilgili değişimlerde güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.
Pratik çözümler arıyorsunuz.
ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.
Bugün kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.
TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.
AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Olaylara farklı yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.
YAY: SANATSAL olaylar gündem kazanıyor.
Çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.
Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmesi için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.
OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
Yeni fikirlere açıksınız ve tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.
KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var. İdealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz.
Yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.
BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.