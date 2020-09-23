KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardımseverliğinizin ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündemde.

Bugün birçok ortama katılacak ve insanları etkileyeceksiniz.



BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.



İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.

Hareketleriniz daha anlamlı olacak.



YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Ruh haliniz değişken. İmajınızla ilgili değişimlerde güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

Pratik çözümler arıyorsunuz.



ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.

Bugün kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.



TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Olaylara farklı yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.



YAY: SANATSAL olaylar gündem kazanıyor.

Çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.

Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmesi için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.



OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.

Yeni fikirlere açıksınız ve tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.



KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var. İdealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz.

Yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.



BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.