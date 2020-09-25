KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi saklıyorsunuz.

Dikkatli olmalı ve enerjinizi doğru kişilerle akıllıca paylaşmalısınız.



BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı fikirde olan kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Maddesel katkılardan çok yapacağınız yardım, onları rahatlatacaktır.



İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.

Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.

Partnerinizin yardımını alarak her an avantajlı duruma geçebilirsiniz.



YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Kurallı hareket ettiğiniz zaman kolay sonuçlandırıyorsunuz.



ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.



BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz.

Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.



TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.

Ailenizle olan problemleri gözünüzde çok büyütmemelisiniz.



AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Hoşlanacağınız organizasyon çalışmaları içindesiniz.



YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.



OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.



KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Bugün karşılaşacağınız olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz. Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.



BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtülerinizin, sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.