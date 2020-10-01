KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: DOSTLARINIZDAN destek göreceksiniz.

İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.

Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.



ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.



BAŞAK: ÇIKARLARINIZA uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.

İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



YAY: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uygun bir dönem yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.

Stresten kurtulmanın vakti geldi.



KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.

Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi olacaksınız.

Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.