KOÇ: MÜCADELENİZİ doğru bir şekilde yapıyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.

Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz.



BOĞA: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz.



İKİZLER: GELECEKLE ilgili güçlü hayalleriniz var. İsteklerinizin içinden doğru olanları seçmeli ve onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.

Ani kararlar almayın.



YENGEÇ: AKLINIZI kullanmak için, elinize fırsat geçiyor. Yaptığınız çalışmaların kazanca dönüşmesi an meselesi.

Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.



ASLAN: KALDIRAMAYACAĞINIZ sorumlulukları yüklenmeniz yanlış. Bu hafta her türlü olayın altındaki problem, gelip sizi bulabilir. Birçok zincirleme işi aynı anda yapmak isteyeceksiniz.



BAŞAK: YENİ atılımlarınız için uygun bir hafta.

Neptün'den olumlu destek alıyorsunuz.

İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok çalışma içinde olacaksınız.



TERAZİ: ŞANS oyunlarına ilginizin yoğun olduğu bir hafta olmasına rağmen işinizle ilgili geniş bir araştırma içinde olacaksınız. Yaşantınızla ilgili birçok detaylar gündem kazanacak.



AKREP: DÜRTÜLERİNİZ sizi yanlış yönlendiriyor.

İsteklerinizdeki artış, geçici duygulara neden olabilir. Bu hafta özgün davranışlar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlara dikkat etmelisiniz.



YAY: YENİLİKLERE açık yapınızla çevrenizi şaşırtmaya devam ediyorsunuz.

Bu hafta yine ilginç fikirler peşindesiniz.

Karşılaşacağınız kişilerin karakter özellikleri sizin için önemli.



OĞLAK: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bu hafta çevrenizle aranızda gizli bir çatışma var.

Sürekli çekişmeniz, bunun kanıtı oluyor.

Ortak bir çözüm bulmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok.



KOVA: DEĞİŞİMLERİNİZİN sonu olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu hafta yaratıcı yönlerinizi kullanacağınız alanlar karşınıza çıkıyor. Yaşantınızı renklendirmekten hoşlanıyorsunuz.



BALIK: ÇEVRENİZDE değişen şartların sizinle hiçbir ilgisi yok. Dengelerinizi korumak için kuralları siz koymalısınız. Çevrenizle iletişiminiz mükemmel gelişiyor.

Sadece kaprislerinizi dengelemelisiniz.