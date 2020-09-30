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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.09.2020, 00:00

KOÇ: MÜCADELENİZİ doğru bir şekilde yapıyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.
Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz.

BOĞA: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz.

İKİZLER: GELECEKLE ilgili güçlü hayalleriniz var. İsteklerinizin içinden doğru olanları seçmeli ve onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.
Ani kararlar almayın.

YENGEÇ: AKLINIZI kullanmak için, elinize fırsat geçiyor. Yaptığınız çalışmaların kazanca dönüşmesi an meselesi.
Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

ASLAN: KALDIRAMAYACAĞINIZ sorumlulukları yüklenmeniz yanlış. Bu hafta her türlü olayın altındaki problem, gelip sizi bulabilir. Birçok zincirleme işi aynı anda yapmak isteyeceksiniz.

BAŞAK: YENİ atılımlarınız için uygun bir hafta.
Neptün'den olumlu destek alıyorsunuz.
İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok çalışma içinde olacaksınız.

TERAZİ: ŞANS oyunlarına ilginizin yoğun olduğu bir hafta olmasına rağmen işinizle ilgili geniş bir araştırma içinde olacaksınız. Yaşantınızla ilgili birçok detaylar gündem kazanacak.

AKREP: DÜRTÜLERİNİZ sizi yanlış yönlendiriyor.
İsteklerinizdeki artış, geçici duygulara neden olabilir. Bu hafta özgün davranışlar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlara dikkat etmelisiniz.

YAY: YENİLİKLERE açık yapınızla çevrenizi şaşırtmaya devam ediyorsunuz.
Bu hafta yine ilginç fikirler peşindesiniz.
Karşılaşacağınız kişilerin karakter özellikleri sizin için önemli.

OĞLAK: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bu hafta çevrenizle aranızda gizli bir çatışma var.
Sürekli çekişmeniz, bunun kanıtı oluyor.
Ortak bir çözüm bulmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok.

KOVA: DEĞİŞİMLERİNİZİN sonu olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu hafta yaratıcı yönlerinizi kullanacağınız alanlar karşınıza çıkıyor. Yaşantınızı renklendirmekten hoşlanıyorsunuz.

BALIK: ÇEVRENİZDE değişen şartların sizinle hiçbir ilgisi yok. Dengelerinizi korumak için kuralları siz koymalısınız. Çevrenizle iletişiminiz mükemmel gelişiyor.
Sadece kaprislerinizi dengelemelisiniz.

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