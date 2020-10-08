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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.10.2020, 00:00

KOÇ: MESLEĞİNİZİ kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi, ispat etmek istiyor-sunuz. Kişisel olayları bir kenara bıra-karak yaşantınızla ilgili özel kararlar alma zamanı geldi.

BOĞA: PARTNERİNİZİN yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.
İnadınız çevrenizi kızdırabilir. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.

İKİZLER: KENDİNİZİ ifade edemediğinizde, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.
Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. gizemli davranışlarınız şaşırtacak.

YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZIN olumlu destekleriyle bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, bir yorum geliştirmek istiyorsunuz.
Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

BAŞAK: PARTNERİNİZLE işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız.
Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

TERAZİ: MARS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz.
Gücünüzü arttırma yolundasınız.

AKREP: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olun.

YAY: ALIŞKANLIKLARI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek, çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru yönlendiriyorsunuz.

OĞLAK: DUYGUSAL saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta çevreniz adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.

KOVA: MADDİ konuları gözden geçirmelisiniz.
Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Yatırımlarınızda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.
Yaşam kaliteniz yükseliyor.

BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.

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