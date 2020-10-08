KOÇ: MESLEĞİNİZİ kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi, ispat etmek istiyor-sunuz. Kişisel olayları bir kenara bıra-karak yaşantınızla ilgili özel kararlar alma zamanı geldi.



BOĞA: PARTNERİNİZİN yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.

İnadınız çevrenizi kızdırabilir. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.



İKİZLER: KENDİNİZİ ifade edemediğinizde, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.

Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. gizemli davranışlarınız şaşırtacak.



YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZIN olumlu destekleriyle bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.



ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, bir yorum geliştirmek istiyorsunuz.

Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.



BAŞAK: PARTNERİNİZLE işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız.

Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



TERAZİ: MARS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz.

Gücünüzü arttırma yolundasınız.



AKREP: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olun.



YAY: ALIŞKANLIKLARI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek, çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru yönlendiriyorsunuz.



OĞLAK: DUYGUSAL saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta çevreniz adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.



KOVA: MADDİ konuları gözden geçirmelisiniz.

Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Yatırımlarınızda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.

Yaşam kaliteniz yükseliyor.



BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.