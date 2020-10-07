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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.10.2020, 00:00

KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN yardımınıza ihtiyacı olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.

BOĞA: MOTİVASYON gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.

İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

YENGEÇ: YAŞAMI kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.
Bugün bilinçaltınız çok yoğun.

ASLAN: GEREKSİZ bir tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.

BAŞAK: DUYGUSAL isteklerinizde yoğun bir artış söz konusu. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu hafta içinde; akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de seviyor ve sizinle paylaşıyor.

AKREP: CAZİBENİZLE çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Ayrıca siz, hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz.

YAY: DUYGUSAL karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. Bu durum sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz günlerdesiniz.

OĞLAK: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor.
Bu hafta sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla bazı önemli konuşmalar yapacaksınız.

KOVA: YARDIMINIZ gereken bazı olaylar söz konusu olacak. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta.
Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin.

BALIK: YAKIN dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.
Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor.

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