KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyorsunuz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.



BOĞA: SOSYAL hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar, sizi otokontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda bırakıyor.

Bugün güç gösterisinde bulunabilirsiniz.



İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.



YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçte olduğunuzun farkındasınız.

İş yaptığınız kişiler önemli olacak.

Yeni ortaklıklar gündemde. Başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.



ASLAN: BUGÜN iş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacaksınız.

Bu konuda size karşı gelenlere hırçın ve olumsuz davranabilirsiniz.



BAŞAK: AKILCI ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: TARTIŞMA ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta içindesiniz.



AKREP: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ve fikirlerinizi hiç paylaşmamalısınız.



YAY: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.



OĞLAK: BU hafta özellikle çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.

Partneriniz, değişen fikirlerinize karşı çıkabilir. Dostlar arası ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.



KOVA: AŞKIN önemli olduğu bir dönemdesiniz.

Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak bayağı zamanınızı alacaktır.



BALIK: ÇEVRENİZE oldukça çekici geleceksiniz.

Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.

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