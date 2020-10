KOÇ: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Mars burcunuzda geri gidiyor.

Kafanızda değişik fikirle yola çıkabilir ve sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.



BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız bazen istediğiniz gibi olmuyor. Gelecek planlarınız artıyor.



İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz, sorunun dibine inmelisiniz.



YENGEÇ: AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabrınızı daha çok ortaya koymalısınız.

Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu sizin için problem oluyor.



ASLAN: YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.



BAŞAK: MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin.

Ödemelerinize öncelik verin.



TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin.

Kendinizi kapatabilirsiniz.



AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZ yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altyapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duygularıyla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz değişiyor.



YAY: HAYATINIZA yeni insanlar girecek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştireceksiniz.



OĞLAK: KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konulardaki atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmayacaksınız.

Nostaljik duygular ortaya çıkacak.



KOVA: YURTDIŞI seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.



BALIK: DENGENİZİN bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Mars'ın geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduracaksınız.