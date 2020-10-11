KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.
İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.
Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.
ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
BAŞAK: Duygusal ilişkileriniz bugün ön planda.
Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktiviteler planlayacaksınız.
TERAZİ: Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gündesiniz.
Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken mantıklı adımlar atın.
AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
İnsanları ikna etmeniz kolay olacak.
YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde çok durmayın.
OĞLAK: Hayata geçireceğiniz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.
KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışma içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheyle yaklaşmanız mümkün.
BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla değerlendirin.