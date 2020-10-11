KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.

Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.



BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.



İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.

Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.



ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.



BAŞAK: Duygusal ilişkileriniz bugün ön planda.

Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktiviteler planlayacaksınız.



TERAZİ: Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gündesiniz.

Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken mantıklı adımlar atın.



AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.

İnsanları ikna etmeniz kolay olacak.



YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde çok durmayın.



OĞLAK: Hayata geçireceğiniz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.



KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışma içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheyle yaklaşmanız mümkün.



BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla değerlendirin.