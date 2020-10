KOÇ: DOĞRU zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.



BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.

Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor.

İstediğiniz sonucu aldığınızda keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.



İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.



YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizi yükseltiyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor.

Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.



ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler var.

Şanslı döneminizdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.



BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz.

Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.

Çevreniz sizi yanlış yorumluyor.



TERAZİ: BUGÜN kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.

Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.



AKREP: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.

Kendinize güvendiğiniz için çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyorsunuz.

Çıkan fırsatlara hayır dememelisiniz.



YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var. Bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.

Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz.

Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız temkinli olun.



OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir.

Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.



KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı isteseniz de her zaman başaramıyorsunuz.

Dostlarınızın yanında mutlu hissedebilirsiniz.

Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



BALIK: BİRÇOK fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olun.

Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.