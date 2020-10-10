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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.10.2020, 00:00

KOÇ: DOĞRU zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor.
İstediğiniz sonucu aldığınızda keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizi yükseltiyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor.
Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler var.
Şanslı döneminizdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz.
Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.
Çevreniz sizi yanlış yorumluyor.

TERAZİ: BUGÜN kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.
Kendinize güvendiğiniz için çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyorsunuz.
Çıkan fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var. Bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.
Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz.
Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız temkinli olun.

OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir.
Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı isteseniz de her zaman başaramıyorsunuz.
Dostlarınızın yanında mutlu hissedebilirsiniz.
Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: BİRÇOK fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olun.
Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.

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