KOÇ: DOĞRU zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor.
İstediğiniz sonucu aldığınızda keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizi yükseltiyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor.
Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.
ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler var.
Şanslı döneminizdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.
BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz.
Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.
Çevreniz sizi yanlış yorumluyor.
TERAZİ: BUGÜN kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.
AKREP: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.
Kendinize güvendiğiniz için çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyorsunuz.
Çıkan fırsatlara hayır dememelisiniz.
YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var. Bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.
Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz.
Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız temkinli olun.
OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir.
Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı isteseniz de her zaman başaramıyorsunuz.
Dostlarınızın yanında mutlu hissedebilirsiniz.
Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
BALIK: BİRÇOK fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olun.
Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.