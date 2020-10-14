KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Değerlerinizin farkındasınız.



BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.



İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları olabilir. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda sizin için.



YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.

Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.

Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.



ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.

Küçük yazışmalarla kendinizi göstereceksiniz.

Enerjiniz yüksek.



BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışacak ve karlı çıkacak. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.



TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.



AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZE karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgiyi üzerinize topluyorsunuz.



YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Size finans desteği sağlayacak ve aynı fikirdeki kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.



KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçicisiniz. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacaktır.



BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.