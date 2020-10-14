  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.10.2020, 00:00

KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları olabilir. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda sizin için.

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.
Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.

ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.
Küçük yazışmalarla kendinizi göstereceksiniz.
Enerjiniz yüksek.

BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışacak ve karlı çıkacak. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZE karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgiyi üzerinize topluyorsunuz.

YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Size finans desteği sağlayacak ve aynı fikirdeki kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçicisiniz. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA