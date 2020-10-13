KOÇ: BUGÜN, tam istediğiniz gibi hareketli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.
BOĞA: BUGÜN kafanızın bir köşesi, hala işinizde rahatsız eden probleminizle meşgul.
Çok yakın arkadaşınızı üzen duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.
İKİZLER: BİR arkadaşınıza görüşme sözü verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar.
Bugün gerginsiniz.
YENGEÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz.
ASLAN: GÜÇLÜ enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanıza karşın, sürekli denetlenmeniz sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Yönlendirilmeye tahammülünüz yok.
BAŞAK: FİZİKSEL aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz.
Her şey size bağlı gelişecek.
Aşk hayatınız karışabilir.
TERAZİ: KARDEŞLERİNİZLE sıkı bağlar içindesiniz.
İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
AKREP: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.
Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.
YAY: YALNIZLIK sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.
OĞLAK: AİLENİZLE duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım ettiğinizde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
KOVA: DUYGUSAL yönlerinizi ortaya koysanız da siz gizli bir güç arayışı içindesiniz.
Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.
BALIK: BUGÜN yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.