KOÇ: BUGÜN, tam istediğiniz gibi hareketli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.



BOĞA: BUGÜN kafanızın bir köşesi, hala işinizde rahatsız eden probleminizle meşgul.

Çok yakın arkadaşınızı üzen duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.



İKİZLER: BİR arkadaşınıza görüşme sözü verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar.

Bugün gerginsiniz.



YENGEÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz.



ASLAN: GÜÇLÜ enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanıza karşın, sürekli denetlenmeniz sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Yönlendirilmeye tahammülünüz yok.



BAŞAK: FİZİKSEL aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz.

Her şey size bağlı gelişecek.

Aşk hayatınız karışabilir.



TERAZİ: KARDEŞLERİNİZLE sıkı bağlar içindesiniz.

İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.



AKREP: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.

Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.



YAY: YALNIZLIK sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.



OĞLAK: AİLENİZLE duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım ettiğinizde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.



KOVA: DUYGUSAL yönlerinizi ortaya koysanız da siz gizli bir güç arayışı içindesiniz.

Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece, onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.



BALIK: BUGÜN yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.

İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.