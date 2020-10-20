KOÇ: ÖZEL düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.

Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz.



BOĞA: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız.

Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.

Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz.

İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.



YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.

Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.



ASLAN: ARZULARINIZIN tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.

Çevrenizden destek alacaksınız.



BAŞAK: YÖNLENDİRMEYE gelemiyorsunuz.

Topluma ters, denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.



TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz.

İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.



AKREP: PARANIZIN değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.

Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve elde ettiğiniz donelerle yaşam standartınızı sağlayacaksınız.



YAY: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.



OĞLAK: İDEALLERİNİZİ yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz.

Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.



KOVA: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.



BALIK: BİLİNÇALTINIZIN içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir.

Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.