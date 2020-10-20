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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2020, 00:00

KOÇ: ÖZEL düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.
Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz.

BOĞA: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız.
Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.
Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz.
İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.
Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.

ASLAN: ARZULARINIZIN tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
Çevrenizden destek alacaksınız.

BAŞAK: YÖNLENDİRMEYE gelemiyorsunuz.
Topluma ters, denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz.
İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.

AKREP: PARANIZIN değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.
Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve elde ettiğiniz donelerle yaşam standartınızı sağlayacaksınız.

YAY: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

OĞLAK: İDEALLERİNİZİ yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz.
Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.

KOVA: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.

BALIK: BİLİNÇALTINIZIN içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir.
Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.

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