KOÇ: ÖZEL düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.
Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz.
BOĞA: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız.
Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.
Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz.
İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.
YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.
Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.
ASLAN: ARZULARINIZIN tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
Çevrenizden destek alacaksınız.
BAŞAK: YÖNLENDİRMEYE gelemiyorsunuz.
Topluma ters, denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz.
İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.
AKREP: PARANIZIN değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.
Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve elde ettiğiniz donelerle yaşam standartınızı sağlayacaksınız.
YAY: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.
OĞLAK: İDEALLERİNİZİ yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz.
Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.
KOVA: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.
BALIK: BİLİNÇALTINIZIN içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir.
Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.