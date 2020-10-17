KOÇ: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken, kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.



BOĞA: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların gelişmesi size bağlı. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.



İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.



YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Size karşı gelenlere de, tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrayacaksın



ASLAN: Karşıt evinizdeki Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.



BAŞAK: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, ihmal etmeden tamamlayın



TERAZİ: Ani aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazıları ise, uzun yıllar sonra evlilik kararı alacaklar. Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz



AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Herkes, herkesten borç isteyebilir. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir.



YAY: Hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp, iyi dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüzü keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.



OĞLAK: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.



KOVA: Yakın çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda, çok fazla söz sarf etmeyin. Eğer biraz göreceli düşünürseniz, sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.



BALIK: İçeriğini iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere ciddi kızıyorsunuz. Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket değil.