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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.10.2020, 00:00

KOÇ: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken, kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.

BOĞA: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların gelişmesi size bağlı. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.

İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Size karşı gelenlere de, tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrayacaksın

ASLAN: Karşıt evinizdeki Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.

BAŞAK: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, ihmal etmeden tamamlayın

TERAZİ: Ani aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazıları ise, uzun yıllar sonra evlilik kararı alacaklar. Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz

AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Herkes, herkesten borç isteyebilir. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir.

YAY: Hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp, iyi dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüzü keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

OĞLAK: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

KOVA: Yakın çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda, çok fazla söz sarf etmeyin. Eğer biraz göreceli düşünürseniz, sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.

BALIK: İçeriğini iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere ciddi kızıyorsunuz. Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket değil.

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