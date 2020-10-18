KOÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle geliştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz



İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanın. Destek gördüğünüz zaman kendinize güveniniz artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destek alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz

YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Organizasyon çalışmalarına ağırlık verip başarınızı arttırmalısınız

ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz. Partnerinize kızmaktan vazgeçin.

BAŞAK: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birçok sorunun üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılabilir. Yaşamınızda yeni yapılanmalar sizi bekliyor.



TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları kimseyle paylaşmıyorsunuz. İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

AKREP: Bugün, çevrenizle ilişkileriniz son derece olumlu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi siz oluyorsunuz

YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz

OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecek.

KOVA: Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Etrafınıza bir de bu gözle bakıp daha paylaşımcı olmalısınız.



BALIK: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama buna rağmen vazgeçmiyorsunuz. Araştırmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, bilinçaltınızdaki rahatsızlığı çevrenize yansıtmamalısınız