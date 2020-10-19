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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.10.2020, 00:00

KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öyles içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konuya ilgisiz kalabilirsiniz.

İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız işler var. Çevrenizin sizin için düşündükleri konusunda tereddüt duyuyorsunuz.
Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemini unutmamalısınız.

YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.
İşinizle ilgili atılımlar söz konusu.
Kesinlikle önyargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

ASLAN: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün.
Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışabilirsiniz.

BAŞAK: Yeni planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.
Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.
Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz.
Yaşam enerjiniz güçleniyor.

AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz.
Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partnerinizle planlar yapabilirsiniz.

YAY: Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmalısınız.

OĞLAK: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir yapınız var. Çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Bugün acele etmek sizi sıkıyor.

KOVA: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmalısınız. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

BALIK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.
Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle oldukça ilginç fikirler geliştireceksiniz.

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