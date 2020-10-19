KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız.



BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öyles içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konuya ilgisiz kalabilirsiniz.



İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız işler var. Çevrenizin sizin için düşündükleri konusunda tereddüt duyuyorsunuz.

Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemini unutmamalısınız.



YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.

İşinizle ilgili atılımlar söz konusu.

Kesinlikle önyargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.



ASLAN: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün.

Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışabilirsiniz.



BAŞAK: Yeni planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.

Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.



TERAZİ: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.

Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz.

Yaşam enerjiniz güçleniyor.



AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz.

Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partnerinizle planlar yapabilirsiniz.



YAY: Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmalısınız.



OĞLAK: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir yapınız var. Çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Bugün acele etmek sizi sıkıyor.



KOVA: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmalısınız. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.



BALIK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.

Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle oldukça ilginç fikirler geliştireceksiniz.