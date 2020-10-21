  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.10.2020, 00:00

KOÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız.
Partnerinizle aranızdakiler sosyal aktivitelerinize olumlu yansıyacak.

BOĞA: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

YENGEÇ: DUYGULARINIZI ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.
Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.

ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınız duygusal motivasyonunuzdan ve etrafınızdan çabuk etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktiviteleriniz canlanıyor.

TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çok çabuk etkileniyorsunuz.

AKREP: BUGÜN, partnerinizle kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
Olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bacak ağrılarınız olabilir.

BALIK: YENİ yapılanmalar içinde olacaksınız.
Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz.
Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA