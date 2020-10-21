KOÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız.

Partnerinizle aranızdakiler sosyal aktivitelerinize olumlu yansıyacak.



BOĞA: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor.



İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.



YENGEÇ: DUYGULARINIZI ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.

Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.



ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.



BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınız duygusal motivasyonunuzdan ve etrafınızdan çabuk etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktiviteleriniz canlanıyor.



TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.

Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çok çabuk etkileniyorsunuz.



AKREP: BUGÜN, partnerinizle kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.



OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.



KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.

Olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bacak ağrılarınız olabilir.



BALIK: YENİ yapılanmalar içinde olacaksınız.

Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz.

Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.