KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE kararsızlık var.

Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayıp çaresiz kalıyor.



BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, fikirler vereceksiniz.



İKİZLER: MADDİ konulara sıkıca sarılıyorsunuz.

Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.

Parasal konularda gündemi yakından takip edin. Avantajlı durumdasınız.



YENGEÇ: DETAYLARDAN yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işleriniz çok kolay sonuçlanacak.



ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.



BAŞAK: DERİN ve keskin görüşler içindesiniz.

Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.



TERAZİ: ERTELEDİĞİNİZ işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.



AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.



OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.



KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.



BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.

İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil.

Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.