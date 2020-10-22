KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE kararsızlık var.
Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayıp çaresiz kalıyor.
BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, fikirler vereceksiniz.
İKİZLER: MADDİ konulara sıkıca sarılıyorsunuz.
Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.
Parasal konularda gündemi yakından takip edin. Avantajlı durumdasınız.
YENGEÇ: DETAYLARDAN yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işleriniz çok kolay sonuçlanacak.
ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.
BAŞAK: DERİN ve keskin görüşler içindesiniz.
Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.
TERAZİ: ERTELEDİĞİNİZ işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.
AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.
YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.
OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.
BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.
İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil.
Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.